Tolgahan Sayışman'ın Eşi Almeda Abazi Acil Ameliyata Alındı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve ünlü model Almeda Abazi 2017 yılında nikah masasına oturdu. İki çocukları bulunan çift sevenlerini bu sefer korkuttu.

Almeda Abazi Sayışman, Beykoz'daki evinde aniden başlayan ve dinmeyen şiddetli karın ağrılarıyla fenalaştı. Tolgahan Sayışman ise eşini hemen hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından durumun ciddi olduğu anlaşılıp acil olarak ameliyata alınan Almeda Abazi Sayışman'ın safra kesesi alındı.

Yakın zaman içinde sonra taburcu olan ünlü model Almeda Abazi’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaynak: Takvim