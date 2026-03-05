Tolga Güleç ile Spiker Öykü Cengiz Evleniyor: Düğün Tarihi Netleşti

Ünlü oyuncu Tolga Güleç ile spiker Öykü Cengiz’in düğün tarihi netleşti. Geçtiğimiz yaz Bodrum’da düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Tolga Güleç ile Spiker Öykü Cengiz Evleniyor: Düğün Tarihi Netleşti
“Hatırla Sevgili”, “Kırık Kanatlar” ve “Son Çıkış” gibi yapımlarda rol alan Tolga Güleç, özellikle “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Başarılı oyuncu daha sonra “Poyraz Karayel”, “Fazilet Hanım ve Kızları” ve “Masumiyet” gibi projelerdeki performansıyla da dikkat çekmişti.

Yoğun çalışma temposuna rağmen özel hayatında mutluluğu spiker Öykü Cengiz ile yakalayan Güleç, ilişkisini geçtiğimiz yıl resmiyete taşımıştı. Çift, 4 Temmuz 2025’te Bodrum’da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çiftin düğün tarihi de belli oldu. Tolga Güleç ile Öykü Cengiz’in 13 Haziran’da dünyaevine gireceği öğrenildi.

Kaynak: Posta

