Oyuncu Şener Kökkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pek çok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayata veda etti. Kökkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" mesajını yayımladı.

Hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı. Kökkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı’na defnedildi.

ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?

Sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Kökkaya, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini 2. sınıfında bıraktı. Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970'li yıllarda TRT'de haber saati öncesinde yayımlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.

Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi'nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Denizli Belediyesi Konservatuvarı'nda 2 yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosunda çalıştı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kaçak - 2013

2 Yaka Bir İsmail - 2012

Sakarya Fırat - 2009

Hayatın Tuzu - 2009

Kutsal Damacana 2:İtmen - 2010

Nokta - 2008

Ulak - 2007

Organize İşler - 2005

Şıh Senem - 2003

Vizontele Tuuba - 2003

Vizontele - 2000

Bir Düğün Masalı - 1993

Uzun Bir Gece - 1986

Sürü - 1978

Kaynak: İHA