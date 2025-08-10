Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu Doğacan Taşpınar Hayatını Kaybetti

Sanat camiası ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Doğacan Taşpınar'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Doğacan Taşpınar, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu Doğacan Taşpınar Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Doğacan Taşpınar, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Taşpınar'ın ölüm haberi, Oyuncular Sendikası’nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Sendika paylaşımında, “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.

Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu Doğacan Taşpınar Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Sanatçının ani vefatı, eşi Balca Yücesoy başta olmak üzere yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Doğacan Taşpınar’ın hayatını kaybetme sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu Doğacan Taşpınar Hayatını Kaybetti - Resim : 2

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

1980 yılında Ankara’da doğan Taşpınar, sanat kariyerine 2001’de Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan öncülüğündeki tiyatro topluluğunda başladı. 2003’te Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk yaptı.

“Sezuan’ın İyi İnsanı”, “Teneke”, “Tersine Dünya”, “Günün Adamı”, “Yağmurcu”, “Çiçek”, “Patron”, “Böcek”, “Pırtlatan Bal”, “Azizce”, “Dava”, “Aşk Bu Mu?”, “Külhanbeyi Müzikali” ve “Sokak Kızı İrma” gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Taşpınar, ayrıca “Küçük Kadınlar” dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştı.

Etiketler
Sanat ölüm
Ajda Pekkan İmaj Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı Süperstar’dan Sürpriz Değişim
Toplu Taşıma Ücretlerine Yeni Zam Tarifesi! Otobüse Binmek Artık Lüks Olacak: İşte Yeni Ücret Listesi... Toplu Taşıma Ücretlerine Zam!
4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı Olun Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor!
Eşref Rüya Dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir Takipçilerinden Tam Not Aldı: Rekor Üstüne Rekor Yağdı Demet Özdemir Sosyal Medyayı Salladı
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat