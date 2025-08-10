Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu Doğacan Taşpınar Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Doğacan Taşpınar, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Taşpınar'ın ölüm haberi, Oyuncular Sendikası’nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Sendika paylaşımında, “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Sanatçının ani vefatı, eşi Balca Yücesoy başta olmak üzere yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Doğacan Taşpınar’ın hayatını kaybetme sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

1980 yılında Ankara’da doğan Taşpınar, sanat kariyerine 2001’de Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan öncülüğündeki tiyatro topluluğunda başladı. 2003’te Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk yaptı.

“Sezuan’ın İyi İnsanı”, “Teneke”, “Tersine Dünya”, “Günün Adamı”, “Yağmurcu”, “Çiçek”, “Patron”, “Böcek”, “Pırtlatan Bal”, “Azizce”, “Dava”, “Aşk Bu Mu?”, “Külhanbeyi Müzikali” ve “Sokak Kızı İrma” gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Taşpınar, ayrıca “Küçük Kadınlar” dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştı.