TikTok fenomeni kadının meme ucu koptu: İzleyenler şaşkına döndü
TikTok'ta video paylaşan Jasmine Chiswell, meme ucunun koptuğunu takipçileri ile paylaştı. Herkesin aklında aynı soru oluştu: "Kadınların meme ucu kopar mı?" İşte yanıtı...
2 milyondan fazla izlenen ilk videosuna "Bunun dün geceki bir konuşma olduğuna inanamıyorum... acı" diye yazdı. Yaklaşık 3 milyon kez izlenen ikinci bir videoda Jasmine Chiswell, olayın detaylarını paylaştı.
Chiswell, “Bebeğimi neredeyse bir yıldır emziriyorum” dedi. "Şu anda sekiz dişi var. İşte burada hikaye vahşileşiyor. Daha önce beni ısırmaya çalıştı mı?” Chiswell devam etti. "Evet, bunun gibisi yok."
Yeni anneye göre, gece geç saatlerde çocuğunu emzirirken göğsüne bastırıp çekti. Chiswell, oğlunun doğumundan bu yana ağrı toleransının arttığını belirterek "Ben olduğum için, ağrının normal bir ısırıktan geldiğini düşündüm, bu yüzden tekrar uyumaya gittim," dedi.
Chiswell'e göre, ertesi sabah kocası gömleğinin kanla kaplı olduğunu görünce "korktu". Anne, “Ne olduğuna bakmaya gittim” dedi. “Dürüst olmak gerekirse, seninle dalga geçmiyorum, meme ucumun ucu sarkıyordu. Bir anda çığlık attım.”