TFF Başkanı İkinci El ‘Kraliyet Otomobili’ Satın Aldı, Fiyatı Ateş Pahası

Söz konusu iddiaya ilişkin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bir açıklama gelmezken, aracın sıfır modelinin piyasa değeri sosyal medyada 40 ila 60 milyon TL, ikinci el fiyatları ise 18 ila 30 milyon TL arası olarak gösteriliyor.