TFF Başkanı İkinci El ‘Kraliyet Otomobili’ Satın Aldı, Fiyatı Ateş Pahası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeni arabası hem modeli hem de fiyatıyla herkesi şaşırttı. Hacıosmanoğlu’nun 30 milyon lira değerinde ‘Kraliyet otomobili’ aldığı iddia edildi. İşte ikinci el ‘kral’ aracına dair detaylar…
Kaynak: Sabah
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesine dikkat çeken bir iddiayı taşıdı. Cankurt’un TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkındaki iddiası hayrete düşürdü.
Cankurt “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendine 'Kraliyet Otomobili' olarak dünyaya nam salan otomobilden satın aldı” dedi.
SIFIR DEĞİL İKİNCİ EL ALMIŞ
TFF Başkanı’nın yeni aracı Rolls Royce Phantom'u kullanmaya başladığını belirten Cankurt, otomobilin sıfır değil ikinci el olduğunu belirtti.
Hacıosmanoğlu'nun yönettiği Süper Lig'deki Eyüpspor'un hocası Arda Turan'da da aynı markanın 2023 modelini kullandığını hatırlayan Cankurt, otomobilin 7 yaşında olduğunu açıkladı.
Söz konusu iddiaya ilişkin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bir açıklama gelmezken, aracın sıfır modelinin piyasa değeri sosyal medyada 40 ila 60 milyon TL, ikinci el fiyatları ise 18 ila 30 milyon TL arası olarak gösteriliyor.