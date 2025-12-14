Tek Kare Yetti! Sinem Ünsal Sosyal Medyada Fırtına Estirdi

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, sünnet düğünü sahnesinde giydiği siyah elbiseyle sosyal medyayı salladı. Albora Konağı’nda çekilen kareler beğeni yağmuruna tutulurken, Ünsal’ın zarafeti ve elbisesi gündem oldu.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehirde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, performansının yanı sıra zarafetiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, dizideki sünnet düğünü sahnesinde tercih ettiği siyah elbiseyle izleyicileri adeta kendine hayran bıraktı.

Çekimler öncesinde, yerel sarı kalker taşlarıyla inşa edilen ve görkemli mimarisiyle dikkat çeken Albora Konağı’nda objektiflere poz veren Ünsal için sosyal medyada “Sütun gibi”, “Mardinli güzel yarim” ve “Kusursuz güzellik” gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA REKOR İLGİ

Albora Konağı’nın ihtişamı ile Sinem Ünsal’ın zarafetinin buluştuğu kareler, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle paylaşım adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Ünsal’ın düzgün fiziğini ön plana çıkaran siyah elbise ise moda meraklılarının da dikkatini çekti. Bel kısmındaki ince detaylar ve zarif dekoltesiyle öne çıkan tasarım, kısa sürede en çok aranan elbise modelleri arasına girmeyi başardı.

Kaynak: DHA

