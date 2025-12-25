Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan Çarpıcı İtiraf

TRT 1’in popüler dizisi “Taşacak Bu Deniz”de Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal, çekimler için bulunduğu Trabzon’da çok mutlu olduğunu söyleyerek 3 yıldır başaramadığı kilo alma hedefini bu sette gerçekleştirdiğini itiraf etti

TRT 1’de yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, Karadeniz’de devam eden çekimler sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Uzun süredir Trabzon’da bulunan oyuncu, şehirden ve set ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baysal, 3 yıldır kilo almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını, dizi çekimleri sırasında ise bu hedefini gerçekleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" dedi.

Oyuncu, Trabzon’un kendisine iyi geldiğini ve İstanbul’a dönmek konusunda aceleci olmadığını ifade etti.

Dizide “Esme” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni de ziyaret etti. Ziyareti sırasında merkezden çok etkilendiğini belirterek, “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi" sözleriyle duygularını paylaştı.

