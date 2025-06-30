Tarık Mengüç'ün Yüreğini Ağza Getiren Kaza! Oğlu Ölümden Döndü

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"Şakşuka" adlı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü sanatçı Tarık Mengüç, oğlu Baran Mengüç’ün trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tarık Mengüç, yaşananları takipçileriyle paylaşarak duygularını dile getirdi. Oğlu Baran’ın, İstanbul’daki ilk konserini başarıyla tamamladıktan sonra doğum gününü kutlamak amacıyla kuzeni ve arkadaşıyla Çeşme’ye doğru yola çıktığını aktaran Mengüç, şunları söyledi: “Görünmez kaza... Rabbim oğlumu, yeğenimi ve arkadaşını korudu. Baran, ilk konserini İstanbul’da tamamladıktan sonra kuzeni Sabri ve arkadaşıyla birlikte 22. yaş gününü kutlamak için Çeşme’ye doğru yola çıktı. Talihsiz, görünmez bir kaza yaşadılar.”

'BİNLERCE KEZ ŞÜKÜR'

Kazanın büyük bir tehlike atlatılmasına rağmen hafif atlatıldığını vurgulayan Mengüç, yaptığı açıklamada şükür dolu sözlere yer verdi. Oğlunun kolunda ufak bir sıyrık olduğunu ifade eden Mengüç, "Buna da binlerce kez şükür. Hepsinin durumu iyi, merak etmeyin. Rabbim nazardan, dillerden, kem gözden çocuklarımızı korusun" dedi.

Mengüç'ün paylaşımına binlerce geçmiş olsun mesajı geldi.