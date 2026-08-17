Tarık Mengüç Temiz Çıkan Patoloji Sonucunu Ağlayarak Kutladı

Bağırsağında kitle tespit edilen ve günlerdir hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu. Testlerin temiz çıktığını ve kanser hücresine rastlanmadığını öğrenen 54 yaşındaki sanatçı hıçkırıklara boğuldu.

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Tarık Mengüç Temiz Çıkan Patoloji Sonucunu Ağlayarak Kutladı
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"Şakşuka" şarkısıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ten tüm sevenlerini rahatlatan bir haber geldi. Birkaç gün önce ani bir apandisit şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilen ünlü sanatçının kritik bekleyişi mutlu sonla bitti.

EŞİNİN PAYLAŞIMIYLA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hastanede tedavisi süren Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sosyal medya hesabından herkesin merakla beklediği patoloji sonucunu canlı videoyla duyurdu. Test sonuçlarında hiçbir kanser hücresine rastlanmadığını ve sonucun tamamen temiz çıktığını öğrenen ünlü şarkıcı, eşine sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

'KANSER HÜCRESİ YOK, ŞÜKÜRLER OLSUN!'

Duygu dolu anlar yaşayan Tarık Mengüç, ağlayarak ellerini açtı ve şu sözlerle şükretti:

"Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla oldu, Allah hepinizden razı olsun."

Funda Mengüç ise paylaştığı videoda kendilerini yalnız bırakmayan hayranlarına ve dostlarına teşekkür ederek, "Sevinç gözyaşları bunlar, çok şükür hiç kanser hücresi yok. Allah sizden razı olsun, o kadar çok dua geldi ki..." ifadelerini kaydetti.

Tarık Mengüç’ten Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama: 'Dualarınızı Esirgemeyin'Tarık Mengüç’ten Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama: 'Dualarınızı Esirgemeyin'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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