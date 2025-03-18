Tanyeli'nin Vefatı Sanat Camiasını Yasa Boğdu! İşte Ünlülerin Veda Mesajları

Eski oryantal ve sanatçı Tanyeli, 2 buçuk yıldır pankreas tedavisi görüyordu. Tedavisi sırasında entübe edilen Tanyeli, 54 yaşında hastanede hayata gözlerini yumdu. Sanat camiası ünlü oryantalin vefatıyla yasa boğuldu. Tanyeli'nin vefatının ardından sanat camiası peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı. İşte o mesajlar...

DENİZ SEKİ

Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz😔Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum.. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun.Hoşçakal #tanyeli

DEMET AKALIN

Hoşçakal arkadaşım 1994'den beri 🙏🏻 #tanyeli hoşçakal

YONCA EVCİMİK

Canım arkadaşım... Son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim.

SAFİYE SOYMAN

Ah ah Tanyelim vefatın... Yaktın bizi tekrar bize geri döneceğine inanmıştık kalkacağına hep. Düşünüyordum iyi olacağını biraz ümit vermiştin bize. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım seni herkes çok sevdi hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız

EBRU GÜNDEŞ

Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın.. Mekanın cennet olsun Canım Tanyelim...

MELEK BAYKAL

Başımız sağolsun çok üzgünüm çok 🙏😔 huzur içinde uyu sevgili Tanyeli 🙏… #tanyeli

Kaynak: Haber Merkezi