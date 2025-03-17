Tanyeli'nin Son Sağlık Durumu Nasıl? Eşi ve Oğlundan Yeni Açıklama

Oryantal Tanyeli yıllardır pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Birkaç gün önce entübe edilen Tanyeli'nin sağlık durumu sevenlerini tarafından merakla takip ediliyor.

Durumu ağırlaşan Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan Sadıkoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

DUA İSTEDİ

Annesi Tanyeli'nin tedavisinin devam ettiğini ifade eden oğlu sosyal medya hesabından, "Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR'

Tanyeli'nin oğlunun ardından eşi İlker Sünneli de açıklama yaptı. Sünneli, "Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi