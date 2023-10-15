"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti

Tanınmış bir ismin, Aston Villa'nın yıldızı Alisha Lehmann'a yaptığı 110 bin dolarlık teklif gündemi sarstı! Lehmann olayın perde arkasını anlattı.

Son Güncelleme:
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 1

Aston Villa futbolcusu Alisha Lehmann, geceyi birlikte geçirmek için ‘çok tanınmış bir kişiden’ 110 bin dolar teklif aldığını söyledi.

1 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 2

Uluslararası kadın futbolunun en tanınmış yüzlerinden biri olan forvet oyuncusunun Instagram’da 15,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Lehmann’ın sosyal medya platformunda bu yaz düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alan en değerli kadın futbolcu olduğu düşünülüyor; paylaşım başına ortalama medya değeri 241,314 sterlin.

2 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 3

24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda KSI ve Logan Paul’un spor hidrasyon içeceği Prime’ın ilk kadın marka elçisi oldu ve Erling Haaland gibi isimlerin arasına katıldı.

3 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 4

WSL yıldızı öyle bir üne sahip ki, üst üste ikinci yıl kendi takvimini de yayınlıyor.

4 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 5

Ünü WSL’nin ötesine geçen Lehmann’ın uluslararası hayranlarının da ilgisini çekmiş olması muhtemel; ancak bir talep İsviçreli yıldız adayının kaşlarını kaldırmasına neden oldu.

5 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 6

“BİR GECE İÇİN 110 BİN DOLAR”
Oyuncu, DirTea Talk podcast’inde yaşadığı bir anıyı paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:

6 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 7

“Miami’deydim, en sevdiğim yer ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı.”

7 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 8

“Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda ‘Alisha’ya onunla bir gece geçirmesi için 100 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 110,000 dolar) ödeyeceğim’ yazıyordu.”

8 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 9

“ASLA OLMAZ!”
Lehmann teklifi geri çevirirken, miktarı alaycı bir şekilde sorguladı ve adı açıklanmayan adamın korumasına tekrar mesaj atmasına neden oldu.

9 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 10

“Ama cevabım ‘Asla olmaz! Sadece 110 bin mi?’. Çılgınca olan şey, mesajının hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca.”

10 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 11

Adamın kimliği hakkında bir ipucu vermesi istendiğinde ise ağzını sıkı tutarak şunları söyledi: “Adını açıklayamam. Ama uluslararası düzeyde çok çok iyi tanınıyor.”

11 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 12

INSTAGRAM’DAN ÇILGIN KAZANÇ
24 yaşındaki oyuncunun, Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alan tüm kadın futbolcular arasında Instagram’da paylaşım başına en yüksek tahmini kazanca sahip olduğu düşünülüyor:

12 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 13

“Bazı insanlar Instagram’a ve sosyal medyaya bakıyor ve aslında futbol oynadığımı bile bilmiyorlar, bir hafta boyunca futbol fotoğrafı paylaşmadığımda insanlar ‘oynamıyor bile’ diyor.”

13 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 14

“GERÇEK BİR FUTBOLCUYUM”
“Bazen biraz zor olduğunu düşünüyorum çünkü herkes gibi her gün antrenman yapıyorum, her hafta sonu oynuyorum ve bazen zor oluyor çünkü sizin resminizi çekiyorlar.”

14 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 15

“Ben gerçek bir futbolcuyum. Her gün çok çalışıyorum. Futbolda kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum ve bu benim hayattaki ilk önceliğim.”

15 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 16

42 kez milli olan oyuncu 2021’de Villa’ya katıldı ve Ağustos ayında Midlands’daki kalış süresini bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte 2026’ya kadar uzattı.

16 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 17
17 18
"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti - Resim: 18
18 18