"Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif aldım" sözleriyle şoke etti
Tanınmış bir ismin, Aston Villa'nın yıldızı Alisha Lehmann'a yaptığı 110 bin dolarlık teklif gündemi sarstı! Lehmann olayın perde arkasını anlattı.
Aston Villa futbolcusu Alisha Lehmann, geceyi birlikte geçirmek için ‘çok tanınmış bir kişiden’ 110 bin dolar teklif aldığını söyledi.
Uluslararası kadın futbolunun en tanınmış yüzlerinden biri olan forvet oyuncusunun Instagram’da 15,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Lehmann’ın sosyal medya platformunda bu yaz düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alan en değerli kadın futbolcu olduğu düşünülüyor; paylaşım başına ortalama medya değeri 241,314 sterlin.
24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda KSI ve Logan Paul’un spor hidrasyon içeceği Prime’ın ilk kadın marka elçisi oldu ve Erling Haaland gibi isimlerin arasına katıldı.
WSL yıldızı öyle bir üne sahip ki, üst üste ikinci yıl kendi takvimini de yayınlıyor.
Ünü WSL’nin ötesine geçen Lehmann’ın uluslararası hayranlarının da ilgisini çekmiş olması muhtemel; ancak bir talep İsviçreli yıldız adayının kaşlarını kaldırmasına neden oldu.
“BİR GECE İÇİN 110 BİN DOLAR”
Oyuncu, DirTea Talk podcast’inde yaşadığı bir anıyı paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:
“Miami’deydim, en sevdiğim yer ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı.”
“Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda ‘Alisha’ya onunla bir gece geçirmesi için 100 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 110,000 dolar) ödeyeceğim’ yazıyordu.”
“ASLA OLMAZ!”
Lehmann teklifi geri çevirirken, miktarı alaycı bir şekilde sorguladı ve adı açıklanmayan adamın korumasına tekrar mesaj atmasına neden oldu.
“Ama cevabım ‘Asla olmaz! Sadece 110 bin mi?’. Çılgınca olan şey, mesajının hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca.”
Adamın kimliği hakkında bir ipucu vermesi istendiğinde ise ağzını sıkı tutarak şunları söyledi: “Adını açıklayamam. Ama uluslararası düzeyde çok çok iyi tanınıyor.”
INSTAGRAM’DAN ÇILGIN KAZANÇ
24 yaşındaki oyuncunun, Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alan tüm kadın futbolcular arasında Instagram’da paylaşım başına en yüksek tahmini kazanca sahip olduğu düşünülüyor:
“Bazı insanlar Instagram’a ve sosyal medyaya bakıyor ve aslında futbol oynadığımı bile bilmiyorlar, bir hafta boyunca futbol fotoğrafı paylaşmadığımda insanlar ‘oynamıyor bile’ diyor.”
“GERÇEK BİR FUTBOLCUYUM”
“Bazen biraz zor olduğunu düşünüyorum çünkü herkes gibi her gün antrenman yapıyorum, her hafta sonu oynuyorum ve bazen zor oluyor çünkü sizin resminizi çekiyorlar.”
“Ben gerçek bir futbolcuyum. Her gün çok çalışıyorum. Futbolda kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum ve bu benim hayattaki ilk önceliğim.”
42 kez milli olan oyuncu 2021’de Villa’ya katıldı ve Ağustos ayında Midlands’daki kalış süresini bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte 2026’ya kadar uzattı.