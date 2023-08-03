Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden firar etmeye çalıştı

Rum Merkezi Cezaevi'nde hapis yatan eski Survivor'ın yıldızı Taner Tolga Tarlacı'nın firar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Bir süredir Güney Kıbrıs Rum Kesiminde hapishanede bulunan Acun Ilıcalı'nın eski yarışmacısı, daha önce intihar girişiminde bulunmuş ve cezaevinde diğer mahkumlar ile kavga ederek hastanelik olmuştu.

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre; Acun Ilıcalı'nın eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın firar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Rum Kesiminden edinilen bilgiye göre uzun zamandır Güney Kıbrıs Rum Kesiminde hapishanede bulunan Tarlacı'nın girişimi başarısız oldu. Tel örgülere tırmanmak isteyen Survivor'ın eski yıldızını fark eden gardiyanlar olaya hemen müdahale etmiş.

Acun Ilıcalı ile sorunlar yaşayınca mahkemelik olan Taner Tolga Tarlacı, hakkındaki hapis cezaları yüzünden yüzerek Güney Kıbrıs Rum Kesimine kaçmıştı.