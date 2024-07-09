Tacizle Suçlanan Oyuncu Kevin Spacey'e 'Ömür Boyu Başarı' Ödülü

Cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla gündeme gelen Kevin Spacey'e, İngiltere'deki Folkestone Bağımsız Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ve İtalya'nın Taormina Film Festivali'nde ise "Ömür Boyu Başarı" ödülü verilmesi, sinema dünyasında ve toplumda büyük tartışmalara yol açıyor.

NTV'nin haberine göre, davalardan sonra rol aldığı 'Control' filminde seslendirme yapan oyuncuya, gerilim dalında 'En İyi Performans' ödülü verildi.

Spacey'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan ödül törenine katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

'ÖMÜR BOYU BAŞARI' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Spacey'nin, Folkestone Bağımsız Film Festivali'nde kazandığı ödüle ek olarak 'Ömür Boyu Başarı' ödülü alacağı açıklandı.

Spacey'nin Sicilya'nın Taormina kentinde verilecek olan ödülü kazandığı, bu ayın başlarında duyurulmuştu.