Survivor'un Sevilen İsmi Evleniyor: Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklif Etti

Survivor 2020'nin popüler isimlerinden Berkan Karabulut evleniyor. Sevgilisine Paris'te evlenme teklif eden Karabulut, mutlu anlarını takipçileriyle de paylaştı.

Survivor'un Sevilen İsmi Evleniyor: Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklif Etti - Resim: 1

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Karabulut, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk ile hayatını birleştirmeye karar verdi.

Berkan Karabulut sevgilisine Paris'te evlilik teklif etti. Karabulut, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

1 4
Survivor'un Sevilen İsmi Evleniyor: Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklif Etti - Resim: 2

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Karabulut, paylaşımına; "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın iyi ki biz olduk" ifadelerini not düştü. Lale Onuk da mutluluğunu "Hala inanamıyorum" sözleriyle paylaştı.

2 4
Survivor'un Sevilen İsmi Evleniyor: Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklif Etti - Resim: 3

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Zehra Güneş'in kuzeni olan Berkan Karabulut, 1994 yılında dünyaya geldi. Birçok spor dalıyla ilgilenen Berkan Karabulut, fitness eğitmenliği yapıyor.

3 4
Survivor'un Sevilen İsmi Evleniyor: Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklif Etti - Resim: 4

2020 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Berkan Karabulut, enerjisiyle sezona damga vuran isimlerden biri olmayı başarmıştı.

4 4