Survivor'un Sevilen İsmi Evleniyor: Sevgilisine Paris'te Evlenme Teklif Etti

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Karabulut, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk ile hayatını birleştirmeye karar verdi.

Berkan Karabulut sevgilisine Paris'te evlilik teklif etti. Karabulut, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.