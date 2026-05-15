Survivor'da Bir Hafta İçinde İkinci Diskalifiye

Survivor’da yaşanan sakatlık sonrası yarışmanın iddialı isimlerinden Barış Murat Yağcı için kritik karar verildi. Parkurda geçirdiği kaza nedeniyle acı içinde kalan ve ardından hastaneye kaldırılan Yağcı'nın parmağında kırık tespit edilirken, Acun Ilıcalı Yağcı'nın yarışmanın geri kalan süresinde parkura çıkmasının mümkün olmadığını belirterek diskalifiye kararı verildiğini duyurdu.

Survivor’ın son bölümünde parkur sırasında yaşanan kaza sonrası gündeme gelen isimlerden biri olan Barış Murat Yağcı hakkında karar netleşti. Yarışmacının sağlık durumu nedeniyle programa devam edip edemeyeceği merak edilirken, yapılan açıklama sonrası “Survivor Barış elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok aratılan ve konuşulan başlıklardan biri halin geldi.

PARMAĞININ KIRILDIĞI BELİRLENDİ

Barış Murat Yağcı, parkurda düşerek sakatlandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yarışmacının parmağında kırık tespit edildiği açıklandı. Yaşanan gelişme sonrası yarışmacının tedavi süreci ve yarışmaya dönüş ihtimali gündeme gelirken, sağlık durumunun beklenenden daha ciddi olduğu belirtildi.

ACUN ILICALI BİZZAT DUYURDU

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada Barış Murat Yağcı’nın yaklaşık 6 hafta boyunca alçı tedavisi göreceğini söyledi. Ilıcalı, yarışmanın mevcut aşamasında uzun süreli iyileşme sürecinin beklenemeyeceğini belirterek, Barış’ın Survivor’a devam edemeyeceğini duyurdu. Açıklamada, yarışmanın performans dönemine girdiği ve sağlık koşulları nedeniyle farklı bir karar alınamadığı belirtildi.

ÖNCE BAYHAN ŞİMDİ BARIŞ MURAT

Geçtiğimiz hafta da Bayhan'ın yaşadığı sakatlık sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmasının ardından şimdi de Barış Murat Yağcı'nın yarış dışı kalması dikkatleri çekti.

Barış Murat Yağcı’nın ayrılığıyla birlikte Survivor’daki rekabet dengesi yeniden değişirken, yarışmanın ilerleyen bölümlerine ilişkin beklenti de arttı.

