Survivor’a Damga Vuran Kaza, Çığlıklar İçinde Kaldı Korkudan Kimse Yüzüne Bakamadı
Başladığı günden itibaren heyecanın hiç azalmadığı Survivor 2025'te oynanan son dokunulmazlık oyununda yarışmacı Sema herkesin yüreğini ağzına getirdi. Sema’yı görenler ne yapacağını şaşırdı. İşte Survivor’a damga vuran anlar…
Survivor 2025’in ekrana gelen son bölümünde tansiyon yükseldi. Dün akşam yayınlanan bölümde All Star ve Gönüllüler dokunulmazlık oyununda yarıştı.
Geçtiğimiz günlerde omzundan sakatlanan Survivor Sema, Tuğba ile karşı karşıya geldi. Oyunda herkesi korkutan anlar yaşandı. Zorlu parkurları kolayca geçip aldığı darbe ile zorlanan Sema, bir anda fenalaştı.
Sağlık sorunu ile takım arkadaşlarını korkutan Sema’nın yanına giden arkadaşları ne yapacağını şaşırdı.
Kolunun çarpıp yere düşerken acılar içinde kalan Sema, takım arkadaşlarından da özür diledi. Son parkurda düşen Sema, dokunulmazlık oyununda rakibi Survivor Tuğba'ya karşı kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi