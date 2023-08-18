Survivor şampiyonu Turabi, hastaneden paylaştı: Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadınını bulup, hemen nikahı basacağım

"Azrail'e mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azrail'le oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın."