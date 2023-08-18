Survivor şampiyonu Turabi, hastaneden paylaştı: Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadınını bulup, hemen nikahı basacağım
Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süre önce hastaneye kaldırıldığını ve tedavi gördüğünü söyledi.
İki kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Çamkıran, bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirterek helallik istedi.
1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hastanede çekilen fotoğrafları yayınlayan Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi.
Görüntüleriyle sevenlerini korkutan Çamkıran, şu ifadeleri kullandı:
"Azrail'e mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azrail'le oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın."