Survivor Şampiyonu Evleniyor! Londra'da Romantik Teklif... Sosyal Medyadan Beğeni Yağdı
Son olarak Survivor All Star 2024'te izleyici karşısına çıkan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev'lr nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sevgilisine Londra'da evlenme teklifi eden İntepe, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
2013 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra oyunculuğa adım atan ve birçok projede rol alan Hilmi Cem İntepe, Survivor All Star 2024'te 8. oldu.
Uzun süredir Pırıl Atasev ile mutlu bir birlikteliği olan Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.
İntepe, yakın dostu Avatar Atakan, onun eşi Serap Korkmaz ve sevgilisi Pırıl Atasev ile tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
Eski Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, Londra'da sevgilisine evlenme teklif etti.
32 yaşındaki İntepe, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Evet, dedi" notunu düştü. Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in videosuna binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.