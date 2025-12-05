Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven Askere Gidiyor! Asker Tıraşıyla Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Survivor’da elde ettiği şampiyonlukla geniş hayran kitlesine ulaşan ve son dönemde reklam projeleriyle adından sıkça söz ettiren Cemal Can Canseven, askerlik yolunda ilk adımı attı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından asker tıraşı olduğu anları paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.

TESLİM OLMAYA SAYILI GÜNLER KALDI

Askerlik görevini yerine getireceğini bir süredir duyuran Canseven, hazırlıklarına hız verdi. Teslim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte saçlarını asker tıraşı modeline çeviren fenomen isim, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

HAYRANLARINDAN DESTEK YAĞDI

Kısa süre içinde binlerce beğeni toplayan paylaşımın altı, destek mesajlarıyla doldu. Hayranları, askerlik sürecine başlayacak olan ünlü fenomen için “Hayırlı tezkereler” yorumları yaptı.

Survivor sonrası popülaritesini artırarak reklam anlaşmaları ve dijital içeriklerle kariyerini sürdüren Cemal Can Canseven’in askerlik dönemi boyunca sosyal medyaya nasıl devam edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

