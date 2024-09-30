Survivor Aşıkları Evlendi! Yarışmacılar ve Ünlü İsimler Akın Etti

TV8'in sevilen yapımlarından Survivor'da bir aşk daha mutluluğa imza attı. Survivor All Star 2022'de birlikte yarışan Sude Burcu ve Mert Öcal, birlikteliklerini dün düzenlenen düğünle taçlandırdı.

Survivor yarışmacılarının akın ettiği düğüne Merve Aydın, Avatar Atakan, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Gökhan Keser, Atakan Işıktutan, Aşkım Burçe, Kardeniz Kılıç gibi isimler katıldı.

Sude Burcu, duygularını "Uzun zamandır bu anı hayal ediyorduk" diyerek dile getirdi ve gelinliği hakkında, sade bir tasarım seçtiğini belirtti.

Mert Öcal ise evlilikten yıllarca kaçtığını, ancak doğru kişiyle karşılaştığında bu kararın dünyanın en güzel şeylerinden biri olduğunu ifade etti.