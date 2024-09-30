Survivor Aşıkları Evlendi! Yarışmacılar ve Ünlü İsimler Akın Etti

Katıldıkları Survivor All Star 2022'de tanışan Sude Burcu ve Mert Öcal, dün akşam evlendi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Sude Burcu "Uzun zamandır hayal ediyorduk" derken; Mert Öcal ise "Dünyanın en güzel şeylerinden biri" dedi. Çifti, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

Survivor Aşıkları Evlendi! Yarışmacılar ve Ünlü İsimler Akın Etti

TV8'in sevilen yapımlarından Survivor'da bir aşk daha mutluluğa imza attı. Survivor All Star 2022'de birlikte yarışan Sude Burcu ve Mert Öcal, birlikteliklerini dün düzenlenen düğünle taçlandırdı.

Survivor Aşıkları Evlendi! Yarışmacılar ve Ünlü İsimler Akın Etti - Resim : 1

Survivor yarışmacılarının akın ettiği düğüne Merve Aydın, Avatar Atakan, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Gökhan Keser, Atakan Işıktutan, Aşkım Burçe, Kardeniz Kılıç gibi isimler katıldı.

Survivor Aşıkları Evlendi! Yarışmacılar ve Ünlü İsimler Akın Etti - Resim : 2

Survivor Aşıkları Evlendi! Yarışmacılar ve Ünlü İsimler Akın Etti - Resim : 3

Sude Burcu, duygularını "Uzun zamandır bu anı hayal ediyorduk" diyerek dile getirdi ve gelinliği hakkında, sade bir tasarım seçtiğini belirtti.

Survivor Aşıkları Evlendi! Yarışmacılar ve Ünlü İsimler Akın Etti - Resim : 4

Mert Öcal ise evlilikten yıllarca kaçtığını, ancak doğru kişiyle karşılaştığında bu kararın dünyanın en güzel şeylerinden biri olduğunu ifade etti.

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