Survivor 2026'da Bayhan Şoku: Yarışmaya Veda Etmek Zorunda Kaldı

Bu yıl ünlüler-gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'da heyecan sürüyor. Adım adım finale gidilen yarışmada geçtiğimiz hafta korkutucu bir olay yaşanmış; Bayhan, adada kanlar içinde kalmıştı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANMIŞTI

Yapılan kontroller sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, gözlem altında tutulmasına karar verilmişti.

Acun Ilıcalı yaşanan olayı "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" diye açıklamıştı.

BAYHAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Olaydan günler sonra Bayhan'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği dün akşamki acil durum konseyinde açıklığa kavuştu.

Konseye gelen ve olay gecesinin sabahı ufak bir operasyon geçirdiğini belirten Bayhan, “Tabi ki zor bir süreçti. Atlattık çok şükür. Hayat benim için yeniden başladı. Bu zor süreçte o gece takım arkadaşlarım ve ekipteki herkes yanımda oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Şu an için her şey çok iyi” dedi.

Ardından Acun Ilıcalı, Bayhan hakkında verilen kararı açıkladı. Bayhan’ın mevcut sağlık durumunun Survivor’ın zorlu şartlarına uygun olmadığını belirten Ilıcalı, ünlü şarkıcının Survivor 2026’ya veda edeceğini duyurdu.

'RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ'

İstanbul'daki doktorlarla yapılan toplantılar sonrası durumu özetleyen Acun Ilıcalı, “Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Survivor'a katılacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyleyen Bayhan, bunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

'SURVİVOR BENİM İÇİN BİTTİ'

Yarışmaya devam edemeyeceği ortaya çıkan Bayhan Gürhan, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Bayhan, Nobre'ye “Benimle hastaneye kadar geldin, bu unutmayacağım bir şey” diyerek veda etti.

Bayhan, adadan “Survivor 2026 benim için bitti. Doğru yerde doğru zamanda veda ediyorum” sözleriyle ayrıldı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Bayhan, "Herkese merhaba, hala Dominik'teyim. Birkaç gün buralarda olacağım. 2026 Survivor benim için kapandı, bitti. Kalan bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

İLK KONSERİNİ DUYURDU

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bayhan, "Her şey yolunda. En yakın konserim 13 Haziran'da Trabzon'da olacak. Nihayet kavuşacağız. Konserlerim başlayacağı için mutluyum, yavaş yavaş heyecan da başladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi