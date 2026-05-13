Survivor 2026'da Bayhan Şoku: Yarışmaya Veda Etmek Zorunda Kaldı

Survivor 2026 heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta adada kanlar içinde kalan ve hastaneye kaldırılan Bayhan hakkında karar verildi. Acun Ilıcalı, son gelişmeyi konseyde duyurdu. Ilıcalı, Bayhan'ın bir operasyon daha geçirme ihtimali olduğunu belirterek, risk almak istemedikleri için Bayhan'ın yarışmaya veda ettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Survivor 2026'da Bayhan Şoku: Yarışmaya Veda Etmek Zorunda Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl ünlüler-gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'da heyecan sürüyor. Adım adım finale gidilen yarışmada geçtiğimiz hafta korkutucu bir olay yaşanmış; Bayhan, adada kanlar içinde kalmıştı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANMIŞTI

Yapılan kontroller sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, gözlem altında tutulmasına karar verilmişti.

Acun Ilıcalı yaşanan olayı "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" diye açıklamıştı.

BAYHAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Olaydan günler sonra Bayhan'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği dün akşamki acil durum konseyinde açıklığa kavuştu.

Konseye gelen ve olay gecesinin sabahı ufak bir operasyon geçirdiğini belirten Bayhan, “Tabi ki zor bir süreçti. Atlattık çok şükür. Hayat benim için yeniden başladı. Bu zor süreçte o gece takım arkadaşlarım ve ekipteki herkes yanımda oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Şu an için her şey çok iyi” dedi.

Ardından Acun Ilıcalı, Bayhan hakkında verilen kararı açıkladı. Bayhan’ın mevcut sağlık durumunun Survivor’ın zorlu şartlarına uygun olmadığını belirten Ilıcalı, ünlü şarkıcının Survivor 2026’ya veda edeceğini duyurdu.

'RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ'

İstanbul'daki doktorlarla yapılan toplantılar sonrası durumu özetleyen Acun Ilıcalı, “Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Survivor'a katılacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyleyen Bayhan, bunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

'SURVİVOR BENİM İÇİN BİTTİ'

Yarışmaya devam edemeyeceği ortaya çıkan Bayhan Gürhan, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Bayhan, Nobre'ye “Benimle hastaneye kadar geldin, bu unutmayacağım bir şey” diyerek veda etti.

Bayhan, adadan “Survivor 2026 benim için bitti. Doğru yerde doğru zamanda veda ediyorum” sözleriyle ayrıldı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Bayhan, "Herkese merhaba, hala Dominik'teyim. Birkaç gün buralarda olacağım. 2026 Survivor benim için kapandı, bitti. Kalan bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

İLK KONSERİNİ DUYURDU

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bayhan, "Her şey yolunda. En yakın konserim 13 Haziran'da Trabzon'da olacak. Nihayet kavuşacağız. Konserlerim başlayacağı için mutluyum, yavaş yavaş heyecan da başladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Survivor Bayhan Acun Ilıcalı
Son Güncelleme:
İki Gün Önce Doğum Günüydü... Oyuncu Alp Balkan Hayatını Kaybetti 2 Gün Önce Doğum Günüydü! Vefat Etti
Yeraltı’nın Haydar Ali'si Deniz Can Aktaş Gerçek Mesleğini İlk Kez Açıkladı Yeraltı’nın Yıldızı Gerçek Mesleğini Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor
Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu Torreira'ya Yumruklu Saldırı
Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi
Özkan Yalım'ın 5 Saatlik Ek İfadesi Ortaya Çıktı | Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım' Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım'
Altına Hindistan Darbesi: Piyasalar Alarma Geçti Altına Hindistan Darbesi