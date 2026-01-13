Sürpriz Aşk Kısa Sürdü! Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk Ayrıldı

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk’ün kısa süreli mutluluğu sona erdi. Aşklarını dolaylı sözlerle doğrulayan Soytürk’ün ardından ayrılık iddiaları gündeme gelirken, ilişkinin bitmesinde Arzu Sabancı’nın etkili olduğu öne sürüldü.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı’nın, bu ayrılığın ardından oyuncu Rabia Soytürk ile yeni bir ilişkiye başladığı gündeme gelmişti.

Rabia Soytürk, kısa süre önce katıldığı bir davette Hakan Sabancı hakkında yöneltilen sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" sözleriyle yanıt vermiş, böylece aşk söylentilerini dolaylı olarak doğrulamıştı.

AYRILIĞIN PERDE ARKASINDA FLAŞ İDDİA

Etkinlik çıkışında Soytürk’ün, Sabancı’nın kendisi için ayarladığı VIP araçla Emirgan’daki yalıya gitmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. Çiftin birlikteliğinin kısa sürdüğü ve yollarını ayırdıkları iddiaları ortaya atıldı.

Ayrılığın perde arkasında ise Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın etkili olduğu öne sürüldü.

