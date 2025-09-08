Müzik Dünyasının Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Rick Davies, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. İngiliz rock grubu Supertramp’in kurucu üyesi olan Davies’in, 81 yaşında New York’taki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

GRUPTAN DUYGUSAL VEDA

Supertramp resmi açıklamasında, "Rick Davies’in uzun süren bir hastalık sonrası vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz. Onu tanıma ve sahneyi paylaşma şansını 50 yılı aşkın süre yaşadık. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

MÜZİK DÜNYASI YASTA

Davies’in ölümü hem hayranları hem de müzisyenler arasında büyük üzüntüye yol açtı. Besteci Bear McCreary, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rick Davies’in hayatını ve müziğini gözyaşlarıyla kutluyoruz. ‘Bloody Well Right’ gibi nesillere damga vuran şarkılar bıraktı. Ailesine başsağlığı diliyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

22 Temmuz’da 81. yaşını kutlayan Davies, arkasında unutulmaz şarkılar ve derin bir müzikal miras bırakarak hayata veda etti.

RİCK DAVİES KİMDİR?

Davies, 'Bloody Well Right' ve 'Goodbye Stranger' gibi çok sayıda Supertramp hitinde şarkı yazdı, söyledi ve 1982'de Roger Hodgson'ın ayrılmasının ardından grubun son orijinal üyesiydi. Supertramp'ın kurucu ortağı, yardımcı vokalisti ve klavyecisi Rick Davies 81 yaşında yaşamını yitirdi.

