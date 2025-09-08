Müzik Dünyasının Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü

Supertramp’in kurucusu Rick Davies, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 81 yaşında New York’taki evinde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Müzik Dünyasının Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Rick Davies, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. İngiliz rock grubu Supertramp’in kurucu üyesi olan Davies’in, 81 yaşında New York’taki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

GRUPTAN DUYGUSAL VEDA

Supertramp resmi açıklamasında, "Rick Davies’in uzun süren bir hastalık sonrası vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz. Onu tanıma ve sahneyi paylaşma şansını 50 yılı aşkın süre yaşadık. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Müzik Dünyasının Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü - Resim : 1

MÜZİK DÜNYASI YASTA

Davies’in ölümü hem hayranları hem de müzisyenler arasında büyük üzüntüye yol açtı. Besteci Bear McCreary, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rick Davies’in hayatını ve müziğini gözyaşlarıyla kutluyoruz. ‘Bloody Well Right’ gibi nesillere damga vuran şarkılar bıraktı. Ailesine başsağlığı diliyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

22 Temmuz’da 81. yaşını kutlayan Davies, arkasında unutulmaz şarkılar ve derin bir müzikal miras bırakarak hayata veda etti.

Müzik Dünyasının Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü - Resim : 2

RİCK DAVİES KİMDİR?

Davies, 'Bloody Well Right' ve 'Goodbye Stranger' gibi çok sayıda Supertramp hitinde şarkı yazdı, söyledi ve 1982'de Roger Hodgson'ın ayrılmasının ardından grubun son orijinal üyesiydi. Supertramp'ın kurucu ortağı, yardımcı vokalisti ve klavyecisi Rick Davies 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Engin Polat Evden Kovmuştu, Dilan Polat Bu Kez Kavga Görüntülerini İfşa Etti! 4 Kişi Zor AyırmışEngin Polat Evden Kovmuştu, Dilan Polat Bu Kez Kavga Görüntülerini İfşa Etti! 4 Kişi Zor AyırmışMagazin
Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvaltıyı Bu Saatte Yapmak Ömrü KısaltıyorBilim İnsanları Açıkladı: Kahvaltıyı Bu Saatte Yapmak Ömrü KısaltıyorYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rock Müzik
Son Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi
Sena Şener O Paylaşıma Ateş Püskürdü! 'Bu Şova İzin Vermeyiz' Sena Şener O Paylaşıma Ateş Püskürdü
Sibel Taşçıoğlu’ndan Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Rol! Yeni Dizisinde Fırtına Gibi Esti Sibel Taşçıoğlu’ndan Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Rol! Yeni Dizisinde
Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti Trabzon'dan Veto Yiyince İmdadına Giresun Yetişti
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar