Süper Lig'in eski yıldızından eşine işkence: 6 yıl boyunca şiddet uyguladı!

Spor Toto Süper Lig'e 20 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu formasıyla ayak basan ve daha sonra 1 Temmuz 2016'da Kayserispor'un yolunu tutan Welliton, son olarak Brezilya'nın Novorizontino takımında forma giydikten sonra 14 Ocak 2023'te kariyerine nokta koymuştu.