Süper Lig'in eski yıldızından eşine işkence: 6 yıl boyunca şiddet uyguladı!
Daha önce Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu ile Kayserispor formalarını terleten ve son olarak Novorizontino'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho'dan gündemi sarsan bir paylaşım geldi.
Spor Toto Süper Lig'e 20 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu formasıyla ayak basan ve daha sonra 1 Temmuz 2016'da Kayserispor'un yolunu tutan Welliton, son olarak Brezilya'nın Novorizontino takımında forma giydikten sonra 14 Ocak 2023'te kariyerine nokta koymuştu.
Futbolculuk dönemi boyunca Spartak Moskova, Gremio, Sao Paulo ile Celta Vigo gibi takımların formasını terleten Welliton 388 maçta 167 gol - 58 asistlik bir performans sergilemişti.
Dünya basını, Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho'nun yaptığı paylaşım sonrasında ayaklandı.
EŞİNE 6 YIL BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI
Carvalho, Welliton'un 6 yıl boyunca belli aralıklarla kendisine şiddet uyguladığını iddia eden bir video yayınladı.