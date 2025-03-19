Star TV'nin Sevilen Dizisi Yalı Çapkını'nın Final Bölümü Sızdırıldı: Herkesi Şoke Edecek Gelişme

VEFA PARTİSİ İPTAL EDİLDİ

Başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, nisan ayı başında askere gideceği için projeye 100. bölüm itibarıyla veda etmeye hazırlanıyordu. Ancak dizinin bir bölüm daha uzatılması, oyuncunun planlarını yeniden düzenlemesini gerektirdi. Yoğun çekim programı nedeniyle, ekip için planlanan görkemli veda partisi de iptal edildi. Bunun yerine, ekibin final kutlaması, dizinin son çekim gününde yalıda gerçekleştirilecek.