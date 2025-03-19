Star TV'nin Sevilen Dizisi Yalı Çapkını'nın Final Bölümü Sızdırıldı: Herkesi Şoke Edecek Gelişme
Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekran macerasına veda etmeye hazırlanıyor. Final bölümü için izleyiciyi büyük sürprizler beklerken, yayınlanmayan bölümler ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Finale son 2 bölüm kala ünlü isimlerin diziye geri döneceği iddia edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İlk sezonunda reyting rekorları kıran ancak sonrasında reytinglerde düşüş yaşayan Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, final bölümüyle izleyicilerini şaşırtacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin son 2 bölümünde Baran Bölükbaşı canlandırdığı Tarık karakteriyle yeniden hikayeye dahil olurken, dizinin unutulmaz karakterlerinden Halis Ağa da usta oyuncu Çetin Tekindor ile ekranlara geri dönüyor.
VEFA PARTİSİ İPTAL EDİLDİ
Başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, nisan ayı başında askere gideceği için projeye 100. bölüm itibarıyla veda etmeye hazırlanıyordu. Ancak dizinin bir bölüm daha uzatılması, oyuncunun planlarını yeniden düzenlemesini gerektirdi. Yoğun çekim programı nedeniyle, ekip için planlanan görkemli veda partisi de iptal edildi. Bunun yerine, ekibin final kutlaması, dizinin son çekim gününde yalıda gerçekleştirilecek.