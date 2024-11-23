Star TV'nin Dizisinde Flaş Karar: İsmi Resmen Değiştirildi

Şehrazat, sevgilisini kurtarmak için çaresizce İstanbul'un yeraltı dünyasında sözü geçen güçlü bir adama başvurur. Bu karar, onun hayatını kökten değiştirir ve onu beklenmedik olayların içine sürükler. Şehrazat, hem sevdiği adamı kurtarmak için savaşırken hem de bu zorlu süreçte kendi gücünü keşfeder.