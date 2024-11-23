Star TV'nin Dizisinde Flaş Karar: İsmi Resmen Değiştirildi
Star TV'de yayınlanacak İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Simay Barlas'ın başrolü paylaştığı Şehrazat dizisinin ismi beklenmedik bir şekilde değişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Simay Barlas gibi başarılı isimleri bir araya getiren ve çekimlerine başlanan "Şehrazat" dizisi, beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. OGM Pictures yapımcılığını üstlendiği ve Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin ismi, "Sen Ağlama İstanbul" olarak değiştirildi.
1970 ve 1980'li yılların karanlık dönemlerinin de ele alınacağı dizinin tanıtımında yeni ismin "Sen Ağlama İstanbul" olarak değiştirildiği görüldü. Dizinin isminin neden değiştirildiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"Sen Ağlama İstanbul" dizisi, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici konusu ve dönem atmosferiyle dikkat çekiyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte Türk dizi severleri ekran başına kilitlemesi bekleniyor.
SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Yeni ismiyle birlikte dizinin konusuna dair de daha fazla detay ortaya çıktı. "Sen Ağlama İstanbul", 1970'li yılların İstanbul'unda geçen, aşk, adalet ve intikam dolu bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Tıp fakültesinde okuyan genç ve umut dolu Şehrazat'ın, sevgilisi Ferhat'ın haksız yere suçlanmasıyla başlayan mücadelesi, onu İstanbul'un karanlık dünyasına sürükleyecek.
Şehrazat, sevgilisini kurtarmak için çaresizce İstanbul'un yeraltı dünyasında sözü geçen güçlü bir adama başvurur. Bu karar, onun hayatını kökten değiştirir ve onu beklenmedik olayların içine sürükler. Şehrazat, hem sevdiği adamı kurtarmak için savaşırken hem de bu zorlu süreçte kendi gücünü keşfeder.