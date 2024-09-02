Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular
Geçen cuma sete çıkan Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını yepyeni bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Birsen Aluntaş'ın haberine göre; Geçen cuma sete çıkan Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını yepyeni bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkacak.
AFRA SARAÇOĞLU DİZİYE VEDA EDECEK Mİ?
Dizide, Seyran karakterine can veren Afra Saraçoğlu'nun ayrılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu'nun da sete çıkan oyuncular arasında yer aldığı öğrenildi.
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