Spice Girls geri dönüyor: Victoria Beckham sürprizi

Spice Girls tam kadro geri dönüyor | 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında en popüler müzik gruplarından olan Spice Girls geri dönüyor. Daha önceki yeniden bir araya gelişlerinde gruba katılmayan Victoria Beckham da, henüz gizli tutulan yeni projeyle Spice Girls'e dahil olacak.



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Spice Girls'ün üyesi Mel B, bir önceki geri dönüşlerinde aralarına katılmayan Victoria Beckham'ın da bu defa gruba dahil olacağını duyurdu.



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47 yaşındaki şarkıcı, sır gibi sakladıkları özel bir projede beş kişilik pop müzik grubunun tam kadro olarak bir araya geleceğini söyledi.



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Buna göre yıllar sonra Victoria Beckham ve Mel B'nin yanı sıra Mel C, Emma Bunton ve Geri Halliwell ile birlikte sahnede olacak. Grup üyeleri Melanie Brown (Mel B), Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm (Mel C), 2019’da İngiltere’de turneye çıksalar da moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.



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Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde gösterişli bir performans için bir araya gelmişti. Bir defalık birliktelikte Beckham da ekibe dahil olmuştu.

Spice Girls'ün üyesi Mel B, bir önceki geri dönüşlerinde aralarına katılmayan Victoria Beckham'ın da bu defa gruba dahil olacağını duyurdu.

47 yaşındaki şarkıcı, sır gibi sakladıkları özel bir projede beş kişilik pop müzik grubunun tam kadro olarak bir araya geleceğini söyledi.

Buna göre yıllar sonra Victoria Beckham ve Mel B'nin yanı sıra Mel C, Emma Bunton ve Geri Halliwell ile birlikte sahnede olacak. Grup üyeleri Melanie Brown (Mel B), Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm (Mel C), 2019’da İngiltere’de turneye çıksalar da moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.

Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde gösterişli bir performans için bir araya gelmişti. Bir defalık birliktelikte Beckham da ekibe dahil olmuştu.

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Spice Girls tam kadro geri dönüyor

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