Sosyeteyi Yıkan Ölüm! Estetik Bağımlısı ‘Kedi Kadın’ Hayatını Kaybetti

Yüzüne yaptırdığı estetiklerle sadece Amerika’da değil, dünyaca tanınan İsviçre asıllı Jocelyn Wildenstein, estetikleri nedeniyle ‘Kedi Kadın’ şöhret salmıştı.

ÖLÜMÜNÜ NİŞANLISI DUYURDU

Estetiklerinin yanı sıra lüks yaşamıyla da sık sık sosyal medyada gündem olan Wildenstein, hayatını kaybetti. 84 yaşındaki kadının ölüm haberini, nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.

ÖLÜM SEBEBİ KAN PIHTISI

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Lloyd Klein, Kedi Kadın’ın akciğerdeki ana damara giden kan akışını engelleyen bir kan pıhtısı olarak bilinen pulmoner emboli nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

ESKİ EŞİNDEN 2.5 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ALDI

Jocelyn Wildenstein, 90’lı yıllarında sonunda eşi Alec Wildenstein'ın kendisini aldattığını öğrenmiş, ayrılırken 2.5 milyar dolar tazminat almış, boşanma sonrasında dünyanın en zengin kadınlarından biri olmuştu.

2018’DE PARASININ BİTTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

13 yıl boyunca her yıl eski eşi Alec Wildenstein'dan 100 milyon dolar tazminat almaya devam eden Wildenstein, 2018 yılında parasının bittiğini açıklamıştı. Wildenstein “Ben çalışmıyorum ve tek gelirim emeklilik. Bazen arkadaşlarım ve ailemden para istiyorum” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi