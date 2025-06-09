Sosyeteyi Sallayan Doğum Günü Hediyesi! 1 Yıl Sonra Ortaya Çıktı, Mustafa Ceceli Sır Gibi Saklamış

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2008 yılında Sinem Gedik ile evlenen ve 2017 yılında boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 10 Temmuz 2017'de Selin İmer ile yeniden nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerine dolu dizgin devam eden ünlü çifte dair şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.

KÖK SAÇ HEDİYE ETMİŞ

Selin İmer’in eşi Mustafa Ceceli’ye 43. yaş gününde verdiği hediye herkesi şoke etti. İmer, konuk olduğu bir programda eşinin 43'üncü yaşında saç hediye ettiğini duyurdu. İmer ‘Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim’ dedi.

İmer’in Mustafa Ceceli’ye verdiği hediye sosyal medyada da çok konuşuldu.

BOŞANMASI OLAY YARATMIŞTI

Şarkılarının yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Mustafa Ceceli ilk eşi Sinem Gedik ile olaylı bir şekilde boşanma kararı almıştı. Bu evlilikten Arın adında bir oğlu olan Ceceli, 2007 yılında Selin İmer ile 2. evliliğini yapmıştı.

SELİN İMER KİMDİR?

14 Ocak 1983 yılında Ünlü Türk İş İnsanı İnsel İmer ve Canan İmer'in kızı olarak dünyaya gelen Selin İmer, Mustafa Ceceli ile olan aşkı ve evliliği ile gündeme geldi.

Cemiyetin en ünlü isimlerinden biri olan Selin İmer, ABD'ye giderek psikoloji, moda ve reklam üzerine eğitim aldı. Yedi yıl yurt dışında hayatını sürdüren Selin İmer, ülkeye döndükten sonra pek çok isimle anıldı. Selin İmer'in adı Doruk Kaya, Alican Ulusoy ve Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili gibi ünlülerle anılmıştı.

Kürk giydiği için ünlü isimler tarafından eleştirilen Selin İmer, "Şuna param yetmiyor' desene! Hayvanı ben mi katlettim?" cevabını vererek büyük tepki çekmişti.

Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Selin İmer, Şeyda Coşkun'dan yardım alarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vermeyi başarmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi