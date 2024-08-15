Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Milyarder' Jesti... Mark Zuckerberg Eşinin Heykelini Yaptırdı

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'in heykelini yaptırdı. Sosyal medya hesabından heykelin fotoğrafını paylaşan Zuckerberg, "Eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" dedi.

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Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Milyarder' Jesti... Mark Zuckerberg Eşinin Heykelini Yaptırdı

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'in heykelini yaptırdı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan 40 yaşındaki milyarder, sosyal medya hesabında heykelinin yanında poz veren eşini de paylaştı.

Daniel Arsham tarafından yapılan heykel, üç çocuk annesi Chan'i rüzgarda savrulan gümüş bir giysi içinde tasvir ediyor.

Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Milyarder' Jesti... Mark Zuckerberg Eşinin Heykelini Yaptırdı - Resim : 1

'BENİ ASLA ÖZLEMEYECEKSİN'

Zuckerberg, paylaşımına "Eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" notunu düştü. Chan ise heykeli "Beni asla özlemeyeceksin" notuyla paylaştı.

Heykel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2003 yılında Harvard'da okurken bir partide tanışan çift, 2012'de dünyaevine girerken, çiftin Maxima, August ve Aurelia adında üç kız çocuğu bulunuyor.

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