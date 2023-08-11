Sosyal medyanın lüks araçlardan inmeyen 'Barbie bebeği', apartmandan ayakkabı çalarken yakalandı
Sosyal medyada kendini Barbie Bebek olarak tanıtan mimarlık öğrencisi hırsız çıktı. Teyzesiyle gittiği bir dükkanda hırsızlık yaparken yakalanan fenomenin görüntüleri şoke etti.
Sosyal medya da güzelliği ile tanınan ve lüks araçlarla çok sayıda fotoğraflar paylaşan ve sosyetenin yakından tanıdığı B.Ç., ile teyzesi T.Ç., Bolu'da girdikleri bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı gerçekleştirdi.
Sabah'tan Kasım Şahin'in haberine göre iki ayakkabı hırsızı İlkay Bayrak'ın kapı önünde bulunan spor ayakkabılarını çalarak, yanlarında getirdikleri çantalara koyarak, kayıplara karıştı.
Olayın polise bildirilmesinin ardından sosyete güzeli B.Ç. ile teyzesi T.Ç., apartmanın kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası yakayı ele verdiler.