Sosyal Medyadan Duyurdu: Hailee Steinfeld Anne Oluyor

'True Grit' filmiyle şöhreti yakalayan ve geçen mayıs ayında dünyaevine giren Hailee Steinfeld, anne oluyor. Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Sosyal Medyadan Duyurdu: Hailee Steinfeld Anne Oluyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"True Grit", "Ender's Game", "Bumblebee", "Hawkeye" ve "The Edge of Seventeen" gibi yapımlarla tanınan Hailee Steinfeld, gönlünü 2 yıl önce Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen'a kaptırmıştı. İlişkilerini 2024 yılında duyuran ünlü çift, 31 Mayıs 2025'te California'da dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri devam eden Hailee Steinfeld ile Josh Allen'dan müjdeli haber geldi.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurdu. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Steinfeld ile Allen, güzel haberi sosyal medyadan açıkladı.

Sosyal Medyadan Duyurdu: Hailee Steinfeld Anne Oluyor - Resim : 1

Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Steinfeld'in anne yazılı peluş montu ve büyüyen karnı dikkat çekti. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Öte yandan 29 yaşındaki Hailee Steinfeld, aylar önce verdiği bir röportajda evlendikten sonra hayatının anlam kazandığını ve anne olmak istediğini söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Hollywood Filmlerinin Yıldızıydı: Ünlü Oyuncu New York’taki Evinde Ölü Bulundu Ünlü Oyuncu New York’taki Evinde Ölü Bulundu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Oyuncu Seda Türkmen Yumurtalarını Dondurdu: 'Bir An Önce Anne Olmak İstiyorum' Oyuncu Seda Türkmen Yumurtalarını Dondurdu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Herhangi Bir Şeyden Korkum Yok' Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi Ortaya Çıktı
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
Asena Keskinci'nin Gündemi Sarsan İddialarının Ardından... Evrim Akın'ın Bileti Kesildi Evrim Akın'ın Bileti Kesildi
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı