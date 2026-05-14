Sosyal Medya Fenomeni Testo Taylan'a İlk Duruşmada Tahliye

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan ve yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan 'Testo Taylan' lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız’ın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Danyıldız, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre, mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınmasının ardından hukuki durumunu değerlendirerek tahliyesine karar verdi.

NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Fenomen Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yürütülen yasal sürecin merkezinde, dijital mecralarda yayımladığı bir video yer alıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sosyal mühendis akademi" başlığıyla servis edilen video içeriğinde, kadınlara yönelik aşağılayıcı, taciz eylemlerini normalleştirmeye elverişli algı yaratan ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiğini tespit etmişti.

Genel ahlaki değerleri zedeleyen bu paylaşımların geniş kitlelere ulaştırılması gerekçesiyle Danyıldız ile birlikte Y.H. ve U.U. isimli iki şüpheli daha 18 Mart tarihinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

DARP SABIKASI TEKRAR GÜNDEMDE

İlk duruşmada gelen tahliye kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Danyıldız'ın geçmişteki adli sicili de yeniden tartışma konusu oldu. Danyıldız, geçtiğimiz yıl Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. O dönem ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan fenomen, çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Elbette çok daha sabırlı olmalıydım, evden hiç çıkmamalıydım" sözleriyle kendini savunmuştu.

