Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede?

Sosyal ve siyasal araştırmalarla sokağın nabzını ölçen Optimar Araştırma, bu kez siyaset değil dizi dünyasının nabzını ölçtü. Optimar Araştırma’nın popüler dizilerin yıldızlarının performanslarına yönelik yaptığı anketlerin sonuçları açıklandı. Hangi dizinin yıldızı kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

Esma Karayel Esma Karayel
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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 1

DEHA’NIN DEVRAN’I HERKESİ ELEDİ

Optimar Araştırma’nın son verilerine göre Türkiye’nin enlerinde “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” belli oldu. Araştırma sonucuna göre yılın oyuncusu Deha dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli oldu.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 2

KIZIL GONCALAR’IN CÜNEYT EFENDİSİ İKİNCİ OLDU

Aras Bulut İynemli’nin zirveyi kaptığı araştırmada, listeye ikinci sıradan giren ünlü oyuncu ise Kızıl Goncalar’ın Cüneyt Efendi’si Mert Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu’nun rol arkadaşı Mina Demirtaş’ın O Ses Türkiye’de yaşının 16 olduğunu açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 3

BAHAR’IN EVREN’İ DE LİSTEDE

Mert Yazıcıoğlu’nu üçüncü sırada Bahar dizisindeki ‘Doktor Evren’ rolüyle genç kızların kalbini çalan oyuncu Buğra Gürsay takip etti.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 4

DEMET EVGAR ZİRVEDE

Anket sonuçlarına göre Türkiye’nin En’leri anketinde 2024 yılının ‘En İyi Kadın Oyuncusu’ Demet Evgar oldu. Demet Evgar, son olarak ekranlarda ‘Bahar’ karakteri ile ismini duyurmuş, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde kadın haklarına ilişkin yaptığı açıklama ile alkış toplamıştı. Evgar’ın “Demet değil de Mehmet olsaydım her şey daha kolay olurdu” sözü gündem olmuştu.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 5

AFRA SARAÇOĞLU İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında yer alan isim Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile inişli çıkışlı aşkı çokça konuşulan oyuncu Afra Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile aynı sıralamada yer alması dikkat çekti.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 6

EN ŞAŞIRTAN ROLÜYLE ÜÇÜNCÜ OLDU

2024 yılının ‘En İyi Kadın Oyuncusu’ listesinde üçüncü sırada Kızıl Goncalar dizisinin Meryem’i Özgü Namal yer aldı. Namal’ın canlandırdığı karakter, bugüne kadarki rolleri arasında en şaşırtan rolü olarak tarihe geçmişti.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 7

MÜGE ANLI YİNE ZİRVEDE

Optirmar Araştırma’nın açıkladığı bir diğer anket sonucu ise “Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı” sonuçları oldu. Sıralamada ilk sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol’da, üçüncü sırada ise Söylemezsem Olmaz yer aldı.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede? - Resim: 8
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