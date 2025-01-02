Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede?
Sosyal ve siyasal araştırmalarla sokağın nabzını ölçen Optimar Araştırma, bu kez siyaset değil dizi dünyasının nabzını ölçtü. Optimar Araştırma’nın popüler dizilerin yıldızlarının performanslarına yönelik yaptığı anketlerin sonuçları açıklandı. Hangi dizinin yıldızı kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
DEHA’NIN DEVRAN’I HERKESİ ELEDİ
Optimar Araştırma’nın son verilerine göre Türkiye’nin enlerinde “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” belli oldu. Araştırma sonucuna göre yılın oyuncusu Deha dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli oldu.
KIZIL GONCALAR’IN CÜNEYT EFENDİSİ İKİNCİ OLDU
Aras Bulut İynemli’nin zirveyi kaptığı araştırmada, listeye ikinci sıradan giren ünlü oyuncu ise Kızıl Goncalar’ın Cüneyt Efendi’si Mert Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu’nun rol arkadaşı Mina Demirtaş’ın O Ses Türkiye’de yaşının 16 olduğunu açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.
BAHAR’IN EVREN’İ DE LİSTEDE
Mert Yazıcıoğlu’nu üçüncü sırada Bahar dizisindeki ‘Doktor Evren’ rolüyle genç kızların kalbini çalan oyuncu Buğra Gürsay takip etti.
DEMET EVGAR ZİRVEDE
Anket sonuçlarına göre Türkiye’nin En’leri anketinde 2024 yılının ‘En İyi Kadın Oyuncusu’ Demet Evgar oldu. Demet Evgar, son olarak ekranlarda ‘Bahar’ karakteri ile ismini duyurmuş, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde kadın haklarına ilişkin yaptığı açıklama ile alkış toplamıştı. Evgar’ın “Demet değil de Mehmet olsaydım her şey daha kolay olurdu” sözü gündem olmuştu.
AFRA SARAÇOĞLU İKİNCİ SIRADA
Listenin ikinci sırasında yer alan isim Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile inişli çıkışlı aşkı çokça konuşulan oyuncu Afra Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile aynı sıralamada yer alması dikkat çekti.
EN ŞAŞIRTAN ROLÜYLE ÜÇÜNCÜ OLDU
2024 yılının ‘En İyi Kadın Oyuncusu’ listesinde üçüncü sırada Kızıl Goncalar dizisinin Meryem’i Özgü Namal yer aldı. Namal’ın canlandırdığı karakter, bugüne kadarki rolleri arasında en şaşırtan rolü olarak tarihe geçmişti.
MÜGE ANLI YİNE ZİRVEDE
Optirmar Araştırma’nın açıkladığı bir diğer anket sonucu ise “Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı” sonuçları oldu. Sıralamada ilk sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol’da, üçüncü sırada ise Söylemezsem Olmaz yer aldı.