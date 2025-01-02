Son Ankette Sürpriz Sonuç, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Oyuncuları Kim? Gündüz Kuşağında Kim Zirvede?

DEMET EVGAR ZİRVEDE

Anket sonuçlarına göre Türkiye’nin En’leri anketinde 2024 yılının ‘En İyi Kadın Oyuncusu’ Demet Evgar oldu. Demet Evgar, son olarak ekranlarda ‘Bahar’ karakteri ile ismini duyurmuş, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde kadın haklarına ilişkin yaptığı açıklama ile alkış toplamıştı. Evgar’ın “Demet değil de Mehmet olsaydım her şey daha kolay olurdu” sözü gündem olmuştu.