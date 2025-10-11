Şöhreti Bırakıp Ülkeyi Terk Etmişti! Serel Yereli Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

“Bodrum Masalı” dizisindeki Alara karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Serel Yereli, uzun süredir yurt dışında yaşamını sürdürüyor. Şöhreti geride bırakan ünlü isim, bu kez Datça’dan paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Bir döneme damga vuran “Bodrum Masalı” dizisiyle tanınan Serel Yereli, canlandırdığı “Alara” karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak Yereli, yakaladığı popülerliğe rağmen oyunculuğu bırakma kararı alarak yurt dışına yerleşti. Oyunculuk yerine müzik kariyerine yönelen Yereli, bir süre Londra’da müzik eğitimi aldı ve sahne çalışmalarına başladı.

Serel Yereli bu kez tatil paylaşımlarıyla gündem oldu.

SONBAHARDA YAZ KEYFİ

Uzun süredir Türkiye’de gözükmeyen Yereli, bu kez tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Güzel isim, şu sıralar Muğla’nın Datça ilçesinde tatilin tadını çıkarıyor. Sonbaharın ortasında bile mavi mayosuyla deniz keyfi yaparken verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Serel Yereli

Serel Yereli’nin peş peşe paylaştığı tatil kareleri, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Doğal güzelliği ve özgür tarzıyla dikkat çeken Yereli’nin “şöhreti geride bıraksa da ilgiyi hiç kaybetmediği” yorumları yapıldı.

SEREL YERELİ KİMDİR?

Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli olan Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir Göztepe'de doğdu. Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra’da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başladı. Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynadı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödülünü kazandı. İzmirli olan ve Bodrum Masalı dizisiyle tanıdığımız Buse Serel Yereli, bir süredir hayatını yurt dışında sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

