'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi
Usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan tartışma, "Siyah Kalp" setinde tansiyonu yükseltti. Prova sırasında çıkan gerginlik sonrası sete ara verildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Siyah Kalp, bu kez set gerilimiyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan gerginlik, sette tansiyonu yükseltti. Ekip kavgayı ayırmak için araya girdi, ancak olay sonrası set çalışmalarına ara verildi.
PROVADA TANSİYON YÜKSELDİ
İddiaya göre olayın fitilini ateşleyen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun kendi aralarında sohbet edip gülüşmeleri oldu. Bu durum, prova yapan Burak Sergen’in dikkatini dağıttı ve sinirlenmesine neden oldu. Kontrolünü kaybeden Burak Sergen, Bülent Polat’ın üzerine yürüdü.
SETE ARA VERİLDİ
Gerginlik büyümeden set ekibi duruma müdahale etti. Araya giren ekip, oyuncular arasındaki tartışmayı sonlandırmayı başarsa da kavga sonrası ortamın sakinleşmesi için sete ara verildi.
SETTEKİ İLK GERGİNLİK DEĞİL
Olay, Siyah Kalp dizisinin setinde yaşanan ilk gerginlik değil. Daha önce de Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti.
Dizi, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekiliyor ve Nuh ile Melek’in dramatik hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak set arkasında yaşanan olaylar, dizinin başarısının önüne geçmeye başladı. Özellikle Burak Sergen gibi usta bir oyuncunun tartışmalara karışması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.