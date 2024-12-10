'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Siyah Kalp, bu kez set gerilimiyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan gerginlik, sette tansiyonu yükseltti. Ekip kavgayı ayırmak için araya girdi, ancak olay sonrası set çalışmalarına ara verildi.