'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi

Usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan tartışma, "Siyah Kalp" setinde tansiyonu yükseltti. Prova sırasında çıkan gerginlik sonrası sete ara verildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi - Resim: 1

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Siyah Kalp, bu kez set gerilimiyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan gerginlik, sette tansiyonu yükseltti. Ekip kavgayı ayırmak için araya girdi, ancak olay sonrası set çalışmalarına ara verildi.

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'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi - Resim: 2

PROVADA TANSİYON YÜKSELDİ

İddiaya göre olayın fitilini ateşleyen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun kendi aralarında sohbet edip gülüşmeleri oldu. Bu durum, prova yapan Burak Sergen’in dikkatini dağıttı ve sinirlenmesine neden oldu. Kontrolünü kaybeden Burak Sergen, Bülent Polat’ın üzerine yürüdü.

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'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi - Resim: 3

SETE ARA VERİLDİ

Gerginlik büyümeden set ekibi duruma müdahale etti. Araya giren ekip, oyuncular arasındaki tartışmayı sonlandırmayı başarsa da kavga sonrası ortamın sakinleşmesi için sete ara verildi.

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'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi - Resim: 4

SETTEKİ İLK GERGİNLİK DEĞİL

Olay, Siyah Kalp dizisinin setinde yaşanan ilk gerginlik değil. Daha önce de Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti.

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'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi - Resim: 5

Dizi, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekiliyor ve Nuh ile Melek’in dramatik hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak set arkasında yaşanan olaylar, dizinin başarısının önüne geçmeye başladı. Özellikle Burak Sergen gibi usta bir oyuncunun tartışmalara karışması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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'Siyah Kalp' Setinde Gerilim! Tansiyon Yükseldi, Sete Ara Verildi - Resim: 6
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