Siroza yakalanmıştı: Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Kısa bir süre önce siroza yakalandığı ortaya çıkan Ufuk Özkan, son sağlık durumunu paylaştı. Ünlü oyuncu, karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyledi.Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.