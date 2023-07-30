Siroza yakalanmıştı: Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme
Kısa bir süre önce siroza yakalandığını ve organ nakli olması gerektiğini açıklayan Ufuk Özkan, karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyledi.
Kısa bir süre önce siroza yakalandığı ortaya çıkan Ufuk Özkan, son sağlık durumunu paylaştı. Ünlü oyuncu, karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyledi.Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıl karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo zayıfladı.
Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.
Tedavi süreci olumlu seyreden Özkan, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, güzel haberi duyurdu.