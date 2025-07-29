Sinem Kobal’dan Paris Çıkarması! Güzelliği ve Paylaşımlarıyla Göz Kamaştırdı

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Uzun süredir birlikte olduğu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, hem özel hayatı hem de kariyerindeki duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2020 yılında ilk kızları Lalin’i, 2022’de ise ikinci kızları Leyla’yı kucağına alarak annelik sevinci yaşayan Kobal, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Son günlerde magazin kulislerinde dolaşan "boşanma" söylentileri ise çiftin hayranlarını şaşkına çevirmişti. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, gündeme adeta bomba gibi düşse de, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu cephesinden gelen açıklama söylentilere son noktayı koydu. Çift, birlikteliklerini sağlam temeller üzerinde sürdürdüklerini belirterek haklarında çıkan haberleri yalanladı ve kamuoyuna "Her şey yolunda" mesajı verdi.

PARİS'TEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

Oyunculuk kariyerinde özellikle ‘Dadı’ ‘Selena’ ve ‘Küçük Sırlar’ dizileriyle hafızalara kazınan ve büyük bir hayran kitlesi edinen Sinem Kobal, son olarak Paris’e yaptığı seyahatle gündeme geldi. Sanatın ve modanın kalbi olan şehirde objektif karşısına geçen güzel oyuncu, zarif ve stil sahibi pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kobal’ın paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü; yüzlerce yorum ve on binlerce beğeni aldı. Paris sokaklarında verdiği doğal ve şık pozlar, hem takipçileri hem de moda otoriteleri tarafından beğeni topladı.