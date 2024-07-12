Sinem Kobal'dan Hayranlarını Sevindirecek Haber! 7 Yıl Aradan Sonra Ekranlara Geri Dönüyor

Oyunculuğa ara veren Sinem Kobal'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Geçen haftalarda “Karşılamalar” adlı dizide konuk oyuncu olan güzel oyuncu 7 yıl aradan sonra başrolünü oynayacağı “Her Şeyin Başı Merkür” filmine hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif’in hikâyesini anlatan Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek.

Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Ayşe Balıbey’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak. Filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Sinem Kobal’ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.