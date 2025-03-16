Sözleri Gündem Olmuştu! İlker Aksum'dan Yeni Açıklama Geldi

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şinasi Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından birçok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE NEDEN KATILMADI?

Oyuncunun yakın arkadaşlarından İlker Aksum cenaze töreninde katılamadı. Ünlü isim, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıkladı.

İlker Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM'

Dün yaptığı açıklamanın ardından birçok mesaj aldığını belirten ünlü oyuncu Aksum yeni bir paylaşım yaptı. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar dün bir yayın yaptım Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için. Mesleğime serzenişte bulundum. Yüz binler başsağlığı diledi. Fakat birçok yorumda da 'İşte sizin dünyanız böyle', 'Siz paranın kölesisiniz'... Bakın dostlar, bu olaydan yapımcımın haberi dahi yok. Başıma ne geleceğini biliyorum ben. Neler olacağını, olamayacağını biliyorum. Ben 'Dün 150 kişi para kazanamayacak' dedim. Aileleriyle beraber 500'ü buluyor.

Biz bölüm başı kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım. Ben dünkü üzüntümü telafi edeceğim. Şinasi'me kendimi affettireceğim ama lütfen 'Paranın kölesi olmuşsunuz' demeyin. Yazıklar olsun! Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu işin içindeyim, ne zaman paranın kölesi oldum? Hayır kabul etmiyorum bunu."

Kaynak: Haber Merkezi