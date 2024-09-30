Sinan Akçıl İcralık Oldu

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a ait otomobil, 15 Ekim 2014’te bağlanarak Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri şirketinin otoparkına çekilmişti. Şirket, 10 yıldır 50 bin lira olan otopark ve çekici alacağını ödemediği iddiasıyla Akçıl hakkında İstanbul 33’üncü İcra Dairesi’ne başvurarak icra takibi başlattı.

SİNAN AKÇIL'DAN İLK AÇIKLAMA

Hürriyet'in haberine göre, Akçıl’ın borca itiraz etmesiyle icra takibi durdu. Şirket bu defa da ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı. Konu ile ilgili Akçıl’dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı aracını teslim alacağını duyurdu.

Akçıl şunları söyledi:

"10 yıl önce şoförümün kullandığı araç, trafik sigortası ile ilgili problem yüzünden otoparka çekildi. Bu süre zarfında ne bana ne de avukatım Batuhan Demircan’a herhangi bir tebligat geldi. Kısa bir süre önce araç aklıma gelip otoparkla iletişime geçince dava açtılar. 400 bin TL’lik borç çıkardılar ardından indirimle 50 bin TL’ye düşürdüler. Haftaya aracımı teslim alacağım."

Kaynak: Hürriyet