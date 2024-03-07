Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti

Gelecekte yaşanacaklardan haber verdiği ileri sürülen The Simpsonlar’ın 2024’le ilgili kehaneti korkuttu.

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The Simpsons adlı çizgi film dizisinde yaşanan bazı olayların gerçek hayatta da gerçekleşmesi izleyenleri şaşırtıyor ve dizinin kehanetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

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Dizide yaşanan bazı olaylar tesadüf denemeyecek kadar gerçekçi.

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Örneğin, Ebola virüsünün yayılması ve dizideki bir tahminin benzerliği ilgi çekiyor.

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COVİD-19 SALGININI ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

The Simpsonlar, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı, Covid-19 salgını, at eti skandalı, Disney ve Fox'un birleşmesi, denizaltı felaketleri vb. pek çok felaketi ve yaşanan olayları daha yaşanmadan tahmin etmişti.

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Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti - Resim: 5

The Simpsonlar’ın 2024 yılında yayınlanan bölümlerinde ise yaşanan olaylar izleyicileri korkutuyor.

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AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE EVE KAPANMALAR BAŞLAYACAK

The Simpsonlar, 2024 yılında aşırı sıcaklar sebebiyle insanların evlerine kapanacağını anlatan bir bölüm yayınladı.

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Yayınlanan bölüm Covid-19, nedeniyle kapanmaları akıllara getirerek izleyicileri korku içerisinde bıraktı.

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NE OLMUŞTU?

The Simpsonlar, dünya genelinde bir enflasyon krizi yaşanacağını ve bu sırada iki dünya devi ABD ve Çin nükleer bir savaş içerisine gireceğini anlattığı bir bölüm yayınladı.

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Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti - Resim: 9

Simpsonlar'ın "Bart to the Future" adlı bir bölümde, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olduğu görülmüştü.

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