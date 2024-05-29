Sihirli Annem'in Dudu Peri'si Nevra Serezli'den yıllar sonra gelen itiraf!

Sihirli Annem dizisinde Dudu Peri karakterini canlandıran usta sanatçı Nevra Serezli, diziye yönelik açıklamalarda bulundu.

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Sihirli Annem'in Dudu Peri'si Nevra Serezli'den yıllar sonra gelen itiraf!

Nevra Serezli, İnci Türkay, Şahap Sayılgan Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Gül Onat gibi birçok başarılı oyuncunun rol aldığı Sihirli Annem, bir dönemin fenomen dizisi olmuştu.

Nevra Serezli, Özlem Esra Ada'nın hazırlayıp sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk oldu. Usta oyuncu, son dönemde moda olan erkeklerin oje sürmesi ve etek giymesi hakkında konuştu.

"ETEKLİ ERKEK GÖRMEK ASLA İSTEMEM"

Serezli, "Sokakta ojeli, otrişli, etekli erkek görmek istemem. Eğer ojeyi sahnede şov için yapıyorsa, bir yere kadar anlayabilirim ama sokakta yürürken asla görmek istemem. Bu sene Eurovision’u da öyle bir şarkıcı kazanmış gördüm, çok kötüydü" dedi. Nevra Serezli, etek ve oje akımına modacıların sebep olduğunu ve onların defilelerde bu akımı öne çıkardıklarını söyledi.

"NE YAPACAĞIM BELLİYDİ"

Dönemin başarılı yapımlarından 'Sihirli Annem'le ilgili konuşan 79 yaşındaki sanatçı, "Sihirli Annem dizisi bana zevk vermedi çünkü rolüm çok kolaydı. Oyuncu dediğin oynarken zorlanmalı, gece eve gittiğinde uykuları kaçmalı, 'ben yarın nasıl oynayacağım?' diye düşünmekten uyuyamamalı. Ben dizide oynarken altı sezon boyunca hiç uykularım kaçmadı. Ne yapacağım belliydi, yaptım ve evime geldim" dedi.

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