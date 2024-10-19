Sibel Can'ın Oğluna Aldığı Evin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın oğlu Engincan'a aldığı dairenin fiyatı dudak uçuklattı. Sibel Can'ın söz konusu daireyi oğlu ve gelinine hediye olarak aldığı bildirildi.

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Sibel Can'ın Oğluna Aldığı Evin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Sibel Can, bu kez oğluna aldığı evin fiyatıyla gündem oldu. Kazancının büyük bölümünü gayrimenkule yatırdığı bilinen ünlü isim, oğlu Engincan’a İstanbul Etiler’de daire aldı.

Sibel Can'ın Oğluna Aldığı Evin Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim : 1

Ünlü şarkıcının bu evi, oğlu Engincan ve gelinine hediye olarak aldığı bildirildi. Sibel Can, 2000’de Miami- William's Adası'ndan 3 oda bir salon daire, 2008'de Londra'dan stüdyo daire satın almıştı. Ünlü isim, Fransa’daki Cote d’Azur’da da lüks bir daire satın almıştı.

Sibel Can’ın İstanbul Nakkaştepe, Beykoz, Levent ve Etiler’de de daireleri bulunuyor.

Kaynak: Takvim

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