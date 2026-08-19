Sibel Can'ın Kıyafeti Geceye Damga Vurdu! Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'daki konserinde sevilen şarkılarını seslendirirken sahne tarzıyla da dikkat çekti. Kırmızı renkli özel tasarım kıyafeti sosyal medyada gündem olan sanatçının kostümü, bazı vatandaşlar tarafından 'çay bardağına' benzetildi.

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Sibel Can'ın Kıyafeti Geceye Damga Vurdu! Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
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Yaz konserleri tüm hızıyla sürerken, şarkıcı Sibel Can da Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Son dönemde “Kıyamam” şarkısıyla müzik dünyasında adından söz ettiren Can, konser boyunca sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçı; “Padişah”, “Kanasın”, “Lale Devri”, “Çakmak Çakmaya Geldik” ve son dönem hitlerinden “Bize Kaldı”yı dinleyicileriyle birlikte söyledi.

Sibel Can'ın Kıyafeti Geceye Damga Vurdu! Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu - Resim : 1

SAHNE KIYAFETİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde 56'ncı yaşını kutlayan Sibel Can, sahne performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetle de dikkat çekti. Konserde kırmızı renkli, özel tasarım bir kıyafet giyen sanatçının tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Sibel Can'ın Kıyafeti Geceye Damga Vurdu! Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu - Resim : 2

'ÇAY BARDAĞINA' BENZETTİLER

Can'ın sahne için tercih ettiği farklı tasarım, kullanıcıların yorumlarına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sibel Can'ın kırmızı renkli kıyafetini “çay bardağına” benzetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sibel Can Konser
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