Sibel Can'ı Yıkan Ölüm: Kansere Yenik Düştü

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 12 yıllık sağ kolu olan en büyük yardımcısı Cengizhan Sabuncu kansere yenik düştü.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Sibel Can
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Sibel Can'ı Yıkan Ölüm: Kansere Yenik Düştü - Resim: 1

Ünlü sanatçı Sibel Can, uzun yıllardır sağ kolu olarak yanında menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu'nun ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sabuncu’nun, bir süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve hastalığın dördüncü evresine kadar ilerlediği öğrenildi.

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Sibel Can'ı Yıkan Ölüm: Kansere Yenik Düştü - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan yoğun tedaviye rağmen durumunda iyileşme sağlanamayan Sabuncu, yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Sibel Can, 12 yıldır birlikte çalıştığı yakın çalışma arkadaşının kaybıyla derin bir üzüntü içinde kaldı.

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