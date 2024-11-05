Sibel Can'ı Yıkan Ölüm: Kansere Yenik Düştü

Ünlü sanatçı Sibel Can, uzun yıllardır sağ kolu olarak yanında menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu'nun ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sabuncu’nun, bir süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve hastalığın dördüncü evresine kadar ilerlediği öğrenildi.