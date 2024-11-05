Sibel Can'ı Yıkan Ölüm: Kansere Yenik Düştü
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 12 yıllık sağ kolu olan en büyük yardımcısı Cengizhan Sabuncu kansere yenik düştü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ünlü sanatçı Sibel Can, uzun yıllardır sağ kolu olarak yanında menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu'nun ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sabuncu’nun, bir süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve hastalığın dördüncü evresine kadar ilerlediği öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan yoğun tedaviye rağmen durumunda iyileşme sağlanamayan Sabuncu, yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Sibel Can, 12 yıldır birlikte çalıştığı yakın çalışma arkadaşının kaybıyla derin bir üzüntü içinde kaldı.