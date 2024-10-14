Sibel Can ve Emir Sarıgül Hakkında Şoke Eden İddia

Buket Aydın ile yaşadığı aşk döneminde Sibel Can ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Emir Sarıgül, şimdi de Sibel Can ile olan ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. İkili, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken, Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Pınar Eliçe’den dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.