Sibel Can ve Emir Sarıgül Hakkında Şoke Eden İddia
Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Buket Aydın ile yaşadığı aşk döneminde Sibel Can ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Emir Sarıgül, şimdi de Sibel Can ile olan ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. İkili, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken, Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Pınar Eliçe’den dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?
Pınar Eliçe, yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir yıl önce cemiyet hayatındaki arkadaş grubumda Emir Sarıgül ve Sibel Can’ın aşkını biliyorduk. Onlar bunu gözümüze sokmadı. Geçen yıl evlenmiş olabileceklerine dair söylentiler vardı. Eğer böyle bir evlilik gerçekleştiyse, büyük ihtimalle Güney Fransa’da olmuştur” şeklinde konuştu.
Bu açıklamalar, Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün ilişkisine dair merakları artırırken, çiftin geleceği hakkında yeni spekülasyonlara da yol açtı. İkilinin, bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ise büyük bir merak konusu.